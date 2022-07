Vi ved, hvor vigtigt det er at være sikker på, at du rengør din enhed korrekt.



Du kan finde detaljerede oplysninger om vedligeholdelse af din udskiftningsenhed i brugervejledningen til enheden samt instruktioner til rengøring og inspektion af tilbehør. Det er vigtigt, at du kun bruger de rengøringsmetoder, der er godkendt til din enhed, da ikke-godkendte rengøringsmetoder som f.eks. ozonrengøring kan bidrage til nedbrydning af skum. Bemærk, at rengøringsprodukter med både ozon og UV-lys (herunder Philips UV-lyssteriliseringsboks) i øjeblikket ikke er godkendte rengøringsmetoder til vores enheder eller masker og ikke kan afhjælpe den aktuelle tilbagekaldelse.

Se også FDA's sikkerhedsmeddelelse af 27. februar 2020 med titlen "Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories." (Ozon og UV-lys: Potentielle risici i forbindelse med brug af ozon og ultraviolet (UV) lys til rengøring af CPAP-maskiner og tilbehør) Fortsæt med at læse nedenfor, da et par vigtige punkter er angivet i artiklen: