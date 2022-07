Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du klikke her for at starte registreringsprocessen for enheden.

Vores opdatering i november 2021 giver udvidet vejledning om berørte CPAP-, BiLevel PAP- og mekaniske ventilatorenheder og mekaniske ventilatorer som følger:



For patienter, der anvender BiLevel PAP- og CPAP-enheder, skal du kontakte en udbyder af sundhedsydelser for at træffe beslutning om en passende behandling af medicinske tilstande, som kan omfatte:

Stop af brugen af en berørt enhed

Brug af en anden lignende enhed, som ikke er en del af tilbagekaldelsen



Fortsat brug af en berørt enhed, hvis en patients udbyder af sundhedsydelser vurderer, at fordelene opvejer de risici, der er identificeret i meddelelsen om tilbagekaldelse.



Brug af alternative behandlinger til søvnapnø.



For patienter, der anvender livsunderstøttende mekaniske ventilatorenheder, bør de ikke stoppe eller ændre brug af ventilatoren, før de har talt med deres udbyder af sundhedsydelser om faktorer som følgende:



Om fordelen ved fortsat brug af disse ventilatorenheder efter det behandlende kliniske teams vurdering kan opveje de potentielle risici, der er identificeret i meddelelsen om tilbagekaldelse.



Konsultation med udbydere af sundhedsydelser om brug af et inline bakteriefilter med ventilatorer, som kan hjælpe med at bortfiltrere skumpartikler, som angivet i Philips' meddelelse om tilbagekaldelse, som også bemærker begrænsninger i denne mulighed og områder, hvor der skal udvises forsigtighed.



Vi anbefaler på det kraftigste, at kunder og patienter ikke bruger ozonrelaterede rengøringsmidler. Derudover minder vi både kunder og patienter om at tjekke alderen på deres BiLevel PAP- og CPAP-enheder, da det anbefales at udskifte dem efter fem års brug.

Du kan være forvisset om, at vi behandler dette spørgsmål meget alvorligt og arbejder på at løse dette problem så effektivt og grundigt som muligt.

Vi har udviklet en omfattende plan for udskiftning af det nuværende lyddæmpende skum med et nyt materiale, der ikke er berørt af dette problem, og denne proces er allerede påbegyndt.

For yderligere oplysninger om tilbagekaldelsesmeddelelsen (kun USA)/vigtig produktinformation (uden for USA) samt instruktioner til kunder, brugere og læger kan de berørte parter kontakte deres lokale Philips-repræsentant eller besøge www.philips.com/SRC-update

Hvis du er en patient, som er blevet berørt af denne tilbagekaldelse, må du ikke forsøge at fjerne skummet fra din enhed. Dette kan påvirke den ordinerede behandling og medføre, at garantien bortfalder. Vi har uddannede serviceteknikere til rådighed, som kan sørge for, at det berørte skum fjernes helt og sikkert, og at det nye silikoneskum indsættes korrekt.