Information til patienter, alt sammen på ét sted



I juni 2021, efter at have opdaget en potentiel helbredsrisiko i forbindelse med en del af visse CPAP-, BiPAP- og mekaniske ventilatorenheder, udsendte Philips en frivillig vigtig produktinformation (FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A).



Patientsikkerhed er vores højeste prioritet, og vi forpligter os til at støtte dig og dit plejeteam gennem hele afhjælpningsprocessen. Sørg for at besøge denne side regelmæssigt for at få de mest aktuelle og nøjagtige oplysninger.



Sørg for at besøge denne side regelmæssigt for at få de mest aktuelle og nøjagtige oplysninger.



Tak for din tålmodighed og fortsatte tillid.