Oplysninger til læger og andre udbydere af medicinsk behandling

Philips Respironics annoncerede en meddelelse om frivillig vigtig produktinformation for kontinuerlige og ikke-kontinuerlige ventilatorenheder (visse CPAP-, BiLevel PAP- og ventilator-enheder) på grund af to problemer med det polyesterbaserede lyddæmpende polyuretanskum (PE-PUR- skum), der anvendes i disse enheder: 1) PE-PUR-skum kan nedbrydes til partikler, som kan trænge ind i enhedens luftvej og indtages eller indåndes af brugeren, og 2) PE-PUR-skummet kan afgasse visse kemikalier. Skumnedbrydningen kan forværres ved brug af ikke-godkendte rengøringsmetoder som f.eks. ozon (se FDA-sikkerhedsmeddelelse om brug af ozonrengøringsmidler), og afgasning kan forekomme under den indledende brug og kan muligvis fortsætte i hele enhedens levetid.

Hvis du vil se en liste over alle berørte produkter skal du besøge vores hovedside for den vigtige produktinformation.

Philips arbejder utrætteligt på at afhjælpe dette problem ved at udskifte de berørte enheder. Der er blevet udsendt en meddelelse om vigtig produktinformation med information om de øjeblikkelige handlinger, der skal udføres, til distributører og institutioner, der er direkte kunde hos Philips til eget brug samt til involvering af patienter. I den forbindelse vil dine patienter sandsynligvis kontakte dig for at få vejledning, og vi er forpligtet til at give dig oplysninger og værktøjer til at få en informeret diskussion med dem og foretage din kliniske anbefaling. Se ofte stillede spørgsmål nedenfor og PDF’en med kliniske oplysninger her.

I de sidste 40 år har vi fokuseret vores forretning på vores engagement i patientpleje med løsninger, der har til formål at forbedre livet for mennesker med åndedræts- og søvnudfordringer. Vi anerkender vigtigheden af at levere en sikker og effektiv behandling.

Vi forpligter os til at holde os til de højeste standarder for produktkvalitet og -sikkerhed i et forsøg på at gøre det, der er rigtigt for dig, og de patienter, der stoler på dig med deres pleje.

Vi forpligter os til at løse dette problem og give dig en transparent, løbende kommunikation, mens vi arbejder os igennem de næste trin.

Vi forpligter os til at give dig oplysninger og ressourcer til din egen forståelse, men også til at hjælpe dig med at kommunikere effektivt med dine patienter.



Hvis du har andre spørgsmål eller ønsker at tale med en supportspecialist, kan du også ringe til (0045) 80 25 42 45.

Vi beklager denne afbrydelse. Vi er fuldt ud engagerede i at støtte dig og dine patienter under hele denne proces.