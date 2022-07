Den 14. juni 2021 indledte Philips en frivillig tilbagekaldelse* for visse produkter til søvnbehandling og respiratorisk behandling for at imødegå potentielle helbredsrisici i forbindelse med det lyddæmpende skum af polyesterbaseret polyurethan (PE-PUR) i disse enheder. Siden da har Philips Respironics sammen med certificerede testlaboratorier og andre kvalificerede tredjepartseksperter gennemført et omfattende test- og forskningsprogram vedrørende PE-PUR-skum for bedre at kunne vurdere potentielle sundhedsrisici for patienten (og også omfanget af det) i forbindelse med mulig udledning af partikler fra forringet skum og visse flygtige organiske forbindelser (VOC'er). Philips Respironics leverer nu en opdatering om en del af dette test- og forskningsprogram. Denne opdatering dækker især. Den første generation af DreamStation-enheder repræsenterer størstedelen af de registrerede berørte enheder. Yderligere test er i gang.**Gennemgang af denne vurdering foretaget af et eksternt medicinsk panel og Philips Respironics har fastslået, atOpdateringen af disse resultater er beregnet til at informere udbydere af sundhedspleje om de seneste data, men den overordnede vejledning til læger og patienter i tilbagekaldelsesmeddelelsen forbliver uændret på dette tidspunkt.På det tidspunkt, hvor tilbagekaldelsesmedelelsen blev udsendt, benyttede Philips Respironics sig af et indledende, begrænset datasæt og en toksikologisk risikovurdering. Siden da er der, i henhold til ISO 18562 , blevet udført VOC-toksikologiske risikovurderinger af certificerede testlaboratorier og en kvalificeret tredjepartsekspert baseret på den oprindelige og nye VOC-test, der blev udført til dato. Philips Respironics har gjort disse data tilgængelige for FDA og andre kompetente myndigheder og er i færd med at dele disse data med udbydere af sundhedspleje og patienter.Det er vigtigt at bemærke, at de testede DreamStation-enheder, i overensstemmelse med brugervejledningen, ikke blev udsat for ozonrengøring. Denne nye vurdering er desuden begrænset til evaluering af VOC'er for første generation af DreamStation-enheder og vurderer ikke risikoen for potentielle skumpartikler og omfatter heller ikke andre enheder, der er berørt af tilbagekaldelsen. Der foretages yderligere vurderinger af sundhedsrisici.**Omfattende partikeltestning og analyser forventes nu afsluttet i andet kvartal af 2022, da testprotokoller i overensstemmelse med det fulde omfang af de relevante ISO-standarder for alle berørte produktplatforme kræver lange leveringstider på flere måneder. Philips Respironics vil fortsat levere opdateringer om resultaterne af disse vurderinger.