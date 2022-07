Philips har modtager autorisation fra USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed (Food and Drug Administration – FDA) til at påbegynde reparations- og/eller udskiftningsprocessen for den berørte første generation af DreamStation-enheder i USA1. Virksomheden påbegynder også reparations- og/eller udskiftningsprogrammer i andre lande og forventer at få disse iværksat på de fleste af sine markeder inden udgangen af september 2021. Philips har til hensigt at afslutte reparations- og udskiftningsprogrammerne inden for ca. 12 måneder.



I august begyndte virksomheden at udskifte visse af de berørte førstegenerations DreamStation CPAP-enheder i USA med DreamStation 2 CPAP-enheder. Tilføjelsen af denne reparations- og/eller udskiftningsproces for første generation af DreamStation gør det muligt for Philips at begynde at udskifte berørte DreamStation-enheder i større skala. Philips er fortsat i dialog med FDA om andre aspekter af tilbagekaldelsesmeddelelsen og afhjælpningsplanen i USA2.



"Vi anerkender fuldt ud, at tidsrammen for afhjælpning af de berørte enheder sætter patienter i en vanskelig situation," siger Frans van Houten, CEO for Royal Philips. "Vi er klar til at levere en løsning til dem så hurtigt som muligt. Vi har øget vores produktions-, service- og efterbearbejdningskapacitet betydeligt og har yderligere intensiveret vores bestræbelser mht. opsøgende arbejde for vores kunder og deres patienter. Vi opfordrer indtrængende patienter med berørte aktive enheder til at registrere disse på webstedet dedikeret til tilbagekaldelsesmeddelelsen".



Du kan finde flere oplysninger om tilbagekaldelsesmeddelelsen* samt instruktioner til kunder, brugere og læger ved at besøge www.philips.com/src-update. Patienter med berørte enheder anmodes om at registrere deres produkter på dette websted for at lette udskiftning af den.