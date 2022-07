Hurtige tips om tilbagekaldelsen

Kliniske oplysninger er blevet gjort tilgængelige for dine plejeteams for at hjælpe dem med at træffe den bedste beslutning om din behandlingsplan. Da din læge kender dit sygdomsforløb, er vedkommende den mest kvalificerede person til at bedømme fordelen eller risikoen ved at fortsætte din behandling, indtil du modtager din udskiftningsenhed. ​ ​

Vi forstår, at det kan være frustrerende at vente på nyheder om, hvornår og hvordan din enhed bliver repareret eller udskiftet, og at ventetiden kan være af afgørende betydning. Vi arbejder hårdt på at fuldføre denne tilbagekaldelse og vil løbende kommunikere med både dig og dit plejeteam og dele de mest opdaterede oplysninger. Selvom vi allerede har gjort fremskridt mht. forsendelse af udskiftningsudstyr og har øget vores produktionskapacitet, forventer vi, at reparations- og udskiftningsprogrammet i USA vil løbe frem til ca. september 2022 for fuld gennemførelse. & nbsp;

Du kan også besøge philips.com/src-update for at få oplysninger og svar på ofte stillede spørgsmål.