The dS (dStream) NeuroVascularSpine coil (NVS) is an integrated coil solution for brain, spine, total neuro and neurovascular-related imaging. It includes the NeuroVascular coil, combined with the Posterior coil. In combination with the optional anterior coils this coil solution extends imaging of the body, MSK and extremities. The dStream digital RF architecture enables an exceptional signal to noise ratio (SNR) through digitization in the coil and enhanced dS SENSE parallel imaging performance.
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Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.
Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.