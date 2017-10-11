dStream MSK M Coil

Breeze Workflow for MSK applications is powered by the dS MSK M (dStream MSK Medium) coil. It delivers efficient workflow and high throughput through a lightweight coil design and ease of positioning for MSK and other applications. MSK exams with the dS MSK M coil can be performed while the posterior coils (head/neck base and spine) are still present on the table, connected and actively decoupled. Feet first exams for most MSK studies are supported with the dS MSK M coil.
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Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.
Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.