The dS (dStream) TorsoCardiac Coil 1.5T is an integral part of the Breeze Workflow when used in combination with the dS NeuroVascularSpine (NVS) 1.5T coil. This thin, flat, lightweight anterior coil easily fits around each patient's body shape for fast, efficient, and comfortable scanning. Thanks to short cables, mini connectors and compact electronics, the anterior coil is ultralight. Breeze connect reduces the number of positioning steps and accelerates your daily exam workflow.
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Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.
Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.