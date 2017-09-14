Søgeord

dStream TorsoCardiac coil

MR coil

Find lignende produkter

The dS (dStream) TorsoCardiac Coil 1.5T is an integral part of the Breeze Workflow when used in combination with the dS NeuroVascularSpine (NVS) 1.5T coil. This thin, flat, lightweight anterior coil easily fits around each patient's body shape for fast, efficient, and comfortable scanning. Thanks to short cables, mini connectors and compact electronics, the anterior coil is ultralight. Breeze connect reduces the number of positioning steps and accelerates your daily exam workflow.

Kontakt os
*

Contact information

* This field is mandatory

*
*
*
*
*
*
*
*
*

By specifying your reason for contact we will be able to provide you with a better service.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Hvad betyder det?

Final CEE consent

Documentation

Brochure (2)

Brochure

Brochure (2)

Brochure

See all documentation

Brochure (2)

Brochure

Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.

Jeg forstår

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ved at klikke på linket forlader du den officielle Royal Philips ("Philips") hjemmeside. Eventuelle links til tredjepartswebsteder, der kan vises på dette websted, er kun tilvejebragt for din bekvemmelighed og repræsenterer på ingen måde nogen tilknytning til eller godkendelse af oplysningerne på disse linkede websteder. Philips giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til tredjepartswebsteder eller oplysningerne deri.

Jeg forstår

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.