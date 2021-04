Philips B-Line har tilslutningsmuligheder på virksomhedsniveau og er Crestron Connected®-certificeret og kompatibel med både Extron- og Neets-systemer. Dette muliggør planlægning af indhold, administration af indstillinger og giver mulighed for at tænde og slukke for den enkelte skærm fra en central placering. Og det bedste er, at den også giver mulighed for hurtig, pålidelig og sikker trådløs og kablet deling af indhold fra Apple-, Windows-, Android- og Linux-enheder.