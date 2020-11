Giv gæster og eksterne medarbejdere mulighed for at caste indhold hurtigt og sikkert uden at oprette forbindelse til virksomhedens netværk. Interact kan tilsluttes en hvilken som helst USB- eller HDMI-port for at give øjeblikkelig trådløs forbindelse til Philips C-Line. Der er ikke behov for konfiguration eller yderligere software - du skal blot tilslutte, og du er klar til din præsentation.