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Se vores smarteste IPL-løsning til langvarig blød hud. Vores hurtigste, trådløse Lumea IPL-enhed med SenseIQ-teknologi fås nu med eksklusive SkinAI-funktioner i Lumea IPL-appen til at analysere din hud og spore dine fremskridt.
Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 8,5 minut at dække begge underben.
Lumea 9900-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.
Philips Lumea er designet til at være praktisk og nem at bruge. Brug enheden med ledning til en hurtig behandling på store kropsområder, f.eks. dine ben, eller brug den trådløse batteritilstand til at behandle svært tilgængelige kropsområder med præcision.
Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Bikinilinje og under arme: buer udad til områder, der er svære at komme til.
Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.
Vores gratis coaching-app giver trinvis vejledning nu med eksklusiv SkinAI-teknologi til at analysere din kropsbehåring og registrere hårreduktion.
Se for at få mere at vide om Lumea IPL 9900
Vi giver returnerede IPS-hårfjerningsenheder nyt liv. Disse produkter, der er certificeret med en fuld garanti på 2 år, kontrolleres for eventuelle skader, rengøres og dele udskiftes eventuelt.
4.2
ud af 5
2822
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Ma67
15/03/2025
Danmark
MEGET tilfreds
Jeg købte denne IPL for 3 måneder siden, og jeg er så glad for den. Den har fjernet rigtig meget af min hårvækst. Jeg har prøvet en anden IPL maskine fra et andet mærke der var billigere som ikke havde nogen effekt. Jeg tog chancen og købte denne IPL, da jeg havde mulighed for at returnere den inden for 120 dage, hvis det ikke havde nogen effekt, og det er jeg så glad for at jeg gjorde. Der er stadig hår tilbage, men det er måske 80% der er væk - så jeg er meget tilfreds
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Date of Use 2024-02-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Date of Use 2024-02-15
Hårfri247
28/06/2022
Danmark
Genialt produkt!
Produktet er nok det bedste køb jeg nogensinde har gjort! Jeg har altid kæmpet med en del hårvækst over hele min krop og har brugt riiigtig meget tid på barbering, voksning alle mulige hårfjerning metoder og alt hvad det indebærer (eksfoliering, fugt, røde knubber, indgroet hår osv.). Jeg er lys i huden med mørke til lyse hår og efter 4-5 omgange er jeg 95-100% hårfri HVER DAG! Det eneste sted der stadig er lidt hårvækst tilbage er helt nede ved intimområdet, men der er 95% stadig et meget tilfredsstillende resultat indtil videre.
Fordele
Effektiv og nemt
Ulemper
Intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Date of Use 2021-05-28
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Date of Use 2021-05-28
Marolle
11/04/2021
Danmark
Glad og tilfreds
Dejligt ikke at skulle tænke på sine mørke hår i ansigtet mere. Den har reduceret mine mørke hår/dun over munden (mellem næse og mund). Det gør ikke ondt når den er i brug og den er nem at bruge. Jeg er glad og tilfreds.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Date of Use 2020-03-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
Date of Use 2020-03-11
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med løbende månedlige opfriskninger efter den angivne behandlingsplan.
Efter 3 behandlinger. Hårreduktion efter 18 måneder: 86 % på underbenene, 70 % ved bikinilinjen, 67 % i armhulerne
Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.