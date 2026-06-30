ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Hårfjerning
Philips Lumea IPL S9900-enhed
4.2

Lumea IPL 9900 Series

Vores smarteste IPL med eksklusive SkinAI-funktioner

Se alle modeller

Lumea No 1 Product Feature Icon

Verdens førende IPL-mærke – elsket af millioner1

Nyd 18 måneders glat og hårfri hud*

Se vores smarteste IPL-løsning til langvarig blød hud. Vores hurtigste, trådløse Lumea IPL-enhed med SenseIQ-teknologi fås nu med eksklusive SkinAI-funktioner i Lumea IPL-appen til at analysere din hud og spore dine fremskridt.

IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater

Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 8,5 minut at dække begge underben.

2x om måneden for hurtige resultater
SenseIQ-teknologi

Skånsomt og behageligt med SenseiQ

Lumea 9900-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.

Praktisk takket være både ledning og ledningsfri muligheder

Philips Lumea er designet til at være praktisk og nem at bruge. Brug enheden med ledning til en hurtig behandling på store kropsområder, f.eks. dine ben, eller brug den trådløse batteritilstand til at behandle svært tilgængelige kropsområder med præcision.

Praktisk takket være både ledning og ledningsfri muligheder
Komplet løsning til ansigt og krop med 4 smarte tilbehørsdele

Komplet løsning til ansigt og krop med 4 smarte tilbehørsdele

Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Bikinilinje og under arme: buer udad til områder, der er svære at komme til.

Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv

Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv

Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Smart kropshårsanalyse med SkinAI

Smart kropshårsanalyse med SkinAI

Vores gratis coaching-app giver trinvis vejledning nu med eksklusiv SkinAI-teknologi til at analysere din kropsbehåring og registrere hårreduktion.

Tekniske specifikationer

Teknologi

Lumea IPL 9900

Se for at få mere at vide om Lumea IPL 9900

Kvinde med IPL-enhed

Nyistandsatte

Fuld Philips-kvalitet, bedre for miljøet

Vi giver returnerede IPS-hårfjerningsenheder nyt liv. Disse produkter, der er certificeret med en fuld garanti på 2 år, kontrolleres for eventuelle skader, rengøres og dele udskiftes eventuelt.

Se muligheder

Vælg din egen

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

2822

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

15/03/2025

Danmark

Danmark

MEGET tilfreds

Jeg købte denne IPL for 3 måneder siden, og jeg er så glad for den. Den har fjernet rigtig meget af min hårvækst. Jeg har prøvet en anden IPL maskine fra et andet mærke der var billigere som ikke havde nogen effekt. Jeg tog chancen og købte denne IPL, da jeg havde mulighed for at returnere den inden for 120 dage, hvis det ikke havde nogen effekt, og det er jeg så glad for at jeg gjorde. Der er stadig hår tilbage, men det er måske 80% der er væk - så jeg er meget tilfreds

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Date of Use 2024-02-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Date of Use 2024-02-15

28/06/2022

Danmark

Danmark

Genialt produkt!

Produktet er nok det bedste køb jeg nogensinde har gjort! Jeg har altid kæmpet med en del hårvækst over hele min krop og har brugt riiigtig meget tid på barbering, voksning alle mulige hårfjerning metoder og alt hvad det indebærer (eksfoliering, fugt, røde knubber, indgroet hår osv.). Jeg er lys i huden med mørke til lyse hår og efter 4-5 omgange er jeg 95-100% hårfri HVER DAG! Det eneste sted der stadig er lidt hårvækst tilbage er helt nede ved intimområdet, men der er 95% stadig et meget tilfredsstillende resultat indtil videre.

Fordele

Effektiv og nemt

Ulemper

Intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Date of Use 2021-05-28

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Date of Use 2021-05-28

11/04/2021

Danmark

Danmark

Glad og tilfreds

Dejligt ikke at skulle tænke på sine mørke hår i ansigtet mere. Den har reduceret mine mørke hår/dun over munden (mellem næse og mund). Det gør ikke ondt når den er i brug og den er nem at bruge. Jeg er glad og tilfreds.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Date of Use 2020-03-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ

Date of Use 2020-03-11

Ofte stillede spørgsmål

Du vil måske kunne lide

Kundeservice og support

Få hjælp til dit produkt, find manualer, få de bedste tip og tricks og foretag fejlfinding af eventuelle problemer

Supportwebsted

Find alle supportemner og meget mere

Find dit produkt

Søg efter modelnummer og find produktspecifikke oplysninger

Køb dele og tilbehør

Find dele og tilbehør til dit produkt

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. med løbende månedlige opfriskninger efter den angivne behandlingsplan. 

  1. Efter 3 behandlinger. Hårreduktion efter 18 måneder: 86 % på underbenene, 70 % ved bikinilinjen, 67 % i armhulerne

  2. Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.