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En stue med et Philips Ambilight TV

Ambilight TV

TV'et. Myten. Legenden.

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Det eneste OLED med Ambilight. 4K-billede. Dolby Vi...

OLED – Ambilight TV

OLED – Ambilight TV
OLED – Ambilight TV
Det eneste OLED med Ambilight. 4K-billede. Dolby Vision. META 3.0-skærm. Biograflyd. Oplev OLED, der når ud over skærmen.
The Xtra – Ambilight TV

The Xtra – Ambilight TV

Leder du efter et TV, der kan mere? The Xtra er et 4K QD MiniLED Smart TV med Dolby Atmos, Quantum Dot, 144 Hz variabel opdateringshastighed (VRR) og Ambilight plus.

The One – Ambilight TV

The One – Ambilight TV

Du behøver ikke lede længere. 4K QLED Smart TV med Ambilight, Dolby Atmos, alt hvad du behøver til de nyeste spil, som f.eks. 144 Hz variabel opdateringshastighed (VRR).

En stue med et Philips Ambilight TV

Philips' unikke innovation

Hvad er Ambilight TV?

For de uerfarne ligner Ambilight TV blot et TV med lys bagpå. De, der prøver det, ved bedre: Ambilight TV's hurtigreagerende glød forvandler rum til jungler og sofaer til rumskibe. Hvis du blot prøver det én gang...

Læs mere om Ambilight TV

Kunstig intelligens, reel forskel

Slut med at rode med indstillinger. Inde i dit Ambilight TV optimerer P5 AI billede, spil og Ambilight, uanset hvad du ser eller spiller – tilpasser sig forholdene i rummet – så det hele føles mere storslået.

Få mere at vide om AI-funktioner
Kunstig intelligens, reel forskel
Philips TV i stue

Den bedste billedkvalitet

Fra de nyeste 4K Quantum Dot-, QD MiniLED- og OLED-paneler til filmisk Dolby Vision og processorydelsen fra P5- og P5 AI-chips er alt designet, så disse pixel yder deres bedste, og du får den bedste billedkvalitet.

Fantastisk direkte fra kassen

Med funktioner som Dolby Atmos-surroundlyd og partnerskaber med de britiske lydlegender, Bowers & Wilkins, er Ambilight TV designet til at lyde klar, rummelig og kraftfuld, lige fra starten.

Fantastisk direkte fra kassen
  • En stue med et Philips Ambilight TV

    Smart TV

    Ganske enkelt smart

    Find hurtigt indhold på tværs af streamingtjenester. Par smarte enheder i hele hjemmet. Og styr alt med din stemme.

Hvad gavner Ambilight TV?

  • Film føles større

    "Er der en jungle i min stue, eller er min stue en jungle?" Bare rolig, hvis du stiller disse og andre usandsynlige spørgsmål, når dit Ambilight TV er konfigureret.

  • Sport kommer tættere på

    Du vil nok ikke være i stand til at lugte banen. Men med Ambilight TV føler du, at du er så tæt på, at du kan.

  • Spil føles virkeligt

    Uanset om du kører rundt på en neonbane, dræber vampyrer eller drager ud på en mytisk mission for at redde menneskeheden, får Ambilight TV det hele til at føles mere intenst og mere storslået.

Styr dit TV med din smarte enhed

Philips Smart TV App

Philips Smart TV-appen forvandler din smartphone eller tablet til en smart fjernbetjening, så du nemt kan skifte kanal, justere lydstyrken, gennemse apps og finjustere dine Ambilight-indstillinger.

Scan QR-koden for at downloade appen
Philips Smart TV App
En stue med et Philips Ambilight TV

Soundbars fra Philips

Klar til biograflyd?

Hvis du foretrækker eksplosioner, der kan mærkes i kroppen, eller du vil have dialog med endnu flere detaljer og klarhed, kan du tilføje en soundbar, der er bygget til at lyde og fungere sammen med dit Ambilight TV, samtidig med at den ser godt ud.

Oplev vores soundbars

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