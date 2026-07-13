Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Det eneste OLED med Ambilight. 4K-billede. Dolby Vi...
Leder du efter et TV, der kan mere? The Xtra er et 4K QD MiniLED Smart TV med Dolby Atmos, Quantum Dot, 144 Hz variabel opdateringshastighed (VRR) og Ambilight plus.
Du behøver ikke lede længere. 4K QLED Smart TV med Ambilight, Dolby Atmos, alt hvad du behøver til de nyeste spil, som f.eks. 144 Hz variabel opdateringshastighed (VRR).
Philips' unikke innovation
Hvad er Ambilight TV?
For de uerfarne ligner Ambilight TV blot et TV med lys bagpå. De, der prøver det, ved bedre: Ambilight TV's hurtigreagerende glød forvandler rum til jungler og sofaer til rumskibe. Hvis du blot prøver det én gang...
Slut med at rode med indstillinger. Inde i dit Ambilight TV optimerer P5 AI billede, spil og Ambilight, uanset hvad du ser eller spiller – tilpasser sig forholdene i rummet – så det hele føles mere storslået.
Fra de nyeste 4K Quantum Dot-, QD MiniLED- og OLED-paneler til filmisk Dolby Vision og processorydelsen fra P5- og P5 AI-chips er alt designet, så disse pixel yder deres bedste, og du får den bedste billedkvalitet.
Med funktioner som Dolby Atmos-surroundlyd og partnerskaber med de britiske lydlegender, Bowers & Wilkins, er Ambilight TV designet til at lyde klar, rummelig og kraftfuld, lige fra starten.
Smart TV
Find hurtigt indhold på tværs af streamingtjenester. Par smarte enheder i hele hjemmet. Og styr alt med din stemme.
"Er der en jungle i min stue, eller er min stue en jungle?" Bare rolig, hvis du stiller disse og andre usandsynlige spørgsmål, når dit Ambilight TV er konfigureret.
Du vil nok ikke være i stand til at lugte banen. Men med Ambilight TV føler du, at du er så tæt på, at du kan.
Uanset om du kører rundt på en neonbane, dræber vampyrer eller drager ud på en mytisk mission for at redde menneskeheden, får Ambilight TV det hele til at føles mere intenst og mere storslået.
Hvis du foretrækker eksplosioner, der kan mærkes i kroppen, eller du vil have dialog med endnu flere detaljer og klarhed, kan du tilføje en soundbar, der er bygget til at lyde og fungere sammen med dit Ambilight TV, samtidig med at den ser godt ud.
Hvad er Quantum Dot?
Læsetid: 4-6 min.
AI i Ambilight TV - hvordan fungerer det?
Læsetid: 4-6 min.
Hvad er et Smart TV? Nøglefunktioner forklaret
Læsetid: 4-6 min.
Hvad er Ambilight TV? Hvorfor bør du have et?
Læsetid: 6-8 min.
Hvad er OLED-TV? Hvad er det særlige ved det?
Læsetid: 3-5 min.
Hvad er Titan OS?
Læsetid: 4-6 min.
Gør din Ambilight TV-lyd endnu bedre. Udforsk vores udvalg af trådløse TV-soundbars, soundbars med subwoofere og Dolby Atmos-soundbars.
Lyt til de lyde, du holder af, med hi-fi-stereosystemer, Bluetooth-højttalere, CD-afspillere, radioer og clockradioer fra Philips Home Audio...
Oplev sportsmodeller til en aktiv livsstil. Slanke, ægte trådløse øretelefoner. Eller førsteklasses trådløse og kablede Fidelio-hovedtelefon...
Få hjælp til dit produkt, find manualer, få de bedste tip og tricks og foretag fejlfinding af eventuelle problemer