Ligesom for voksne anbefaler tandlægerne, at børn skal børste deres tænder i mindst to minutter, to gange om dagen. Allerede fra treårsalderen kan børn begynde at bruge eltandbørste med hjælp fra en forælder. Indtil da er tandkødet for følsomt. Med en eltandbørste er det lettere at tilpasse børstningen, så den bliver mere skånsom for tænderne og rengør i dybden.





Ved hjælp af Philips Sonicares eltandbørste Sonicare for Kids bliver det lettere at motivere dit barn til at børste tænderne. Grebet, børsteprogrammerne og tandbørstehovederne er specielt udformet til børn, og sammen med eltandbørsten medfølger et spil til Android eller iOS. Eltandbørsten kobles til Sonicare for kids-appen, hvor børnene får spændende belønninger, når de har børstet godt. Som forælder kan du følge udviklingen over tid, mens dit barn lærer, hvor sjovt det er at børste tænderne.