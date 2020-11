En skraber er det absolut mest brugte værktøj til kropsbarbering, men også et af de dårligste, da du risikerer snitsår og irriteret hud. Når du barberer dig med en skraber, kommer bladene ind imellem i direkte kontakt med huden. Det gør, at du får bittesmå sår, som er usynlige for det blotte øje, men som forårsager kløe og rødme. En kropstrimmer er udformet, så skæreelementerne aldrig kommer i kontakt med huden. Desuden har Philips kropstrimmere afrundede kanter i et hypoallergent materiale, for at huden ikke skal blive irriteret af trimningen