For at få en jævn trimning af dit skæg skal du holde skægkammens kant parallelt mod din hud. Vinkler du skægkammen for meget, risikerer du at få et ujævnt resultat. Vi anbefaler også, at du begynder din trimning med en længere længdeindstilling, en du måske først havde tænkt dig. På den måde trimmer du ikke mere bort end forventet. Tænk på at trimme mod hårstråenes groretning samt at trimme fra forskellige vinkler for at fange skægstrå, der vokser i forskellige retninger.