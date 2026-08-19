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12972XVPB1
Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer høj lysstyrke med en levetid, der ikke tidligere er set for så højtydende lyskilder, for at give bilister og passagerer en sigtbarhed, der gør dem endnu mere sikre i trafikken.
Lyskildetype: H7
12 V, 55 W
Op til 150% kraftigere lys
Op til 450 timer
Antal lyskilder: 1
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du op til 150 % kraftigere lys¹. Kør hjem til dem, du holder af, i sikker forvisning om, at du kan se tydeligt selv i mørke og under dårlige vejrforhold. Avanceret glødetrådsdesign giver større præcision og luminans for bedre oplysning af vejen, mens den nye Diamond Precision-kvartsglasteknologi sikrer klarere lysstyrke.
Den nye produktionsteknik til Philips Diamond Precision-kvartsglasset øger lysgennemstrømningen og giver større modstand mod varmechok og tryk. En skræddersyet sammensætning af ædelgasser beskytter glødetråden yderligere mod aldring. Det betyder større lysstyrke og en længere levetid på op til 450 timer, hvilket sandsynligvis er den længste tid for en lyskilde med den styrke.
Philips X-tremeVision Pro150 kan lyse op til 70 meter længere(2) frem på vejen og giver dig derfor bedre mulighed for at reagere på potentielt farlige situationer. En længere sikkerhedsafstand gør køreturen mere sikker for dig selv og dine passagerer.
3.8
ud af 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
1 Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.
2 Den yderligere sikkerhedsafstand er en sammenligning mellem strålelængden og den afledte minimumværdi i henhold til ECE-regulativet baseret på 1 lux. Længste afstand fra bilen.
3 Gælder for brug af nærlys, er anderledes for tågelys