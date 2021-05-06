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Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer høj lysstyrke med en levetid, der ikke tidligere er set for så højtydende lyskilder, for at give bilister og passagerer en sigtbarhed, der gør dem endnu mere sikre i trafikken.
Lyskildetype: H7
12 V, 55 W
Op til 150% kraftigere lys
Op til 450 timer
Antal lyskilder: 2
Med Philips X-tremeVision Pro150 får du op til 150 % kraftigere lys¹. Kør hjem til dem, du holder af, i sikker forvisning om, at du kan se tydeligt selv i mørke og under dårlige vejrforhold. Avanceret glødetrådsdesign giver større præcision og luminans for bedre oplysning af vejen, mens den nye Diamond Precision-kvartsglasteknologi sikrer klarere lysstyrke.
Den nye produktionsteknik til Philips Diamond Precision-kvartsglasset øger lysgennemstrømningen og giver større modstand mod varmechok og tryk. En skræddersyet sammensætning af ædelgasser beskytter glødetråden yderligere mod aldring. Det betyder større lysstyrke og en længere levetid på op til 450 timer, hvilket sandsynligvis er den længste tid for en lyskilde med den styrke.
Philips X-tremeVision Pro150 kan lyse op til 70 meter længere(2) frem på vejen og giver dig derfor bedre mulighed for at reagere på potentielt farlige situationer. En længere sikkerhedsafstand gør køreturen mere sikker for dig selv og dine passagerer.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Fordele
Bessere und weitere Sicht
Ulemper
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Dato for brug 2020-04-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Dato for brug 2020-04-06
1 Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.
2 Den yderligere sikkerhedsafstand er en sammenligning mellem strålelængden og den afledte minimumværdi i henhold til ECE-regulativet baseret på 1 lux. Længste afstand fra bilen.
3 Gælder for brug af nærlys, er anderledes for tågelys