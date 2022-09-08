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Udgået

Ultinon Essential LEDForlygtepære

11336UE2X2

Skil dig ud fra mængden

Den helt nye Philips Ultinon Essential LED giver dig mest for pengene. Den leveres i et kompakt alt-i-et-design med kraftig lysstyrke, elegant udseende, dobbelt varmeafledning og med understøttelse af 12 V og 24 V.

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Elegant LED-belysning, der er nem at montere

Skil dig ud fra mængden

  • Pæretype: H3

  • 6500 K elegant hvidt lys

  • Kompakt design med bedre pasform

  • Kompatibel med de fleste biler

  • Antal pærer: 2

Nyd en stilfuld oplevelse med hvidt lys

Nyd en stilfuld oplevelse med hvidt lys

Hvis du vil have den moderne, avancerede stil, kan du tilpasse din bil med Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter. Med en farvetemperatur på op til 6.500 Kelvin projicerer disse pærer et moderne hvidt lys, så du altid kan skille dig ud fra mængden med en elegant lysstråle.

Fremragende køling via effektiv varmeafledning

Fremragende køling via effektiv varmeafledning

Optimal ydeevne med overlegen holdbarhed placerer Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter i forreste række inden for LED-teknologi. Takket være den dobbelte varmeafledningsmekanisme – indbygget blæser og en aluminiumskøleplade med anodiseret belægning – fordeler disse LED-lyskilder til forlygter varmen mere effektivt. De kan præstere ved deres højeste lysstyrkeniveau i længere tid.

Kompakt alt-i-et design til plug-and-play

Kompakt alt-i-et design til plug-and-play

Philips Ultinon Essential LED anvender et helt nyt pæredesign, der integrerer førerboksens elektronik i kabinettet, så der er mere plads til lyskilden i forlygten og dermed mulighed for nem montering. Nyd plug-and-play-oplevelsen: Designet i ét stykke gør det nemt at tage centerringen ud fra toppen uden at skrue den af. Philips Ultinon Essential LED med det kompakte design passer til en lang række bilmodeller og kan nemt installeres af specialmekanikere.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav