Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for din sikkerhed. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du gør. Uanset om du bakker, holder stille eller standser, så sørger Philips Ultinon Pro3000-signallyskilder for den ydeevne, du behøver for at give andre bilister den afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stop- og bagpositionslys. Din bil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg på den med udvendige Philips LED-signallyskilder.