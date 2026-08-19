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12258PRB1
Føl dig sikker, kør sikkert
Med op til 30 % bedre udsyn i forhold til en standardbilpære sikrer Vision-forlygtepærerne en fremragende lysstråle til en yderst konkurrencedygtig pris med original udstyrskvalitet, som giver større sikkerhed og komfort.
Pæretype: H1
12 V, 55 W
Op til 30% bedre udsyn
Mest valuta for pengene
Antal pærer: 1
Vores belysningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
3.8
ud af 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26