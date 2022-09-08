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WhiteVision ultraHvidt, stilfuldt look

12258WVUB1

Skarpt uimodståeligt look

Philips WhiteVision ultra med den nyeste belægningsformel, giver et imponerende hvidt lys. Det er de hvideste halogenlyskilder i vores portefølje til lovlig brug på vejene og det perfekte valg, hvis du ønsker et køligt og stilfuldt look.

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De nyeste stilfulde, hvide lyskilder til din bil

Skarpt uimodståeligt look

  • Pæretype: H1

  • 12 V, 55 W

  • Op til 60 % bedre sigtbarhed¹

  • Skarpt hvidt look

  • Antal pærer: 1

Skarpt hvidt lys

Philips WhiteVision ultra-lyskilder til forlygter revolutionerer udseendet på din bil med et skarpt, hvidt lys. Det rigtige valg for en lyskraftig og stilfuld køreoplevelse!

Opgraderede halogenpærer, der giver et meget stilfuldt udseende

Philips WhiteVision ultra er designet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med den stil og det udseende, der minder om LED-belysning, men som har et køretøj med halogenteknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-pærerne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk udseende i forlygtens reflektor.

Fantastiske hvide lyskilder til lovlig brug på vej, der giver et stilfuldt udseende

De opgraderede WhiteVision ultra-lyskilder er ECE-certificerede til klart hvidt lys på vejen. Bilisterne får et flot look og en trafikgodkendt pære i overensstemmelse med relevante bestemmelser. Uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at blænde bilen foran giver den dig fremragende sigtbarhed.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ I forhold til lovens mindstekrav. Gælder for forlygtepærer.