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Udgået
12258XVB1
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Philips X-tremeVision-halogenlyskilder giver op til 100 % bedre udsyn. X-tremeVision er fremstillet med den nyeste teknologi for at give det ultimative klare lys. Det er ECE-kompatibelt til lovlig brug på vejene.
Lyskildetype: H1
Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W
Baseret på det unikke produktdesign giver X-tremeVision det ultimative klare lys på vejen
Med X-tremeVision kan du reagere hurtigere, fordi du tidligere kan se forhindringer og færdselstavler. Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er et vigtigt element ved forebyggelse af ulykker. Dette produkt forhindrer aktivt ulykker ved at øge det generelle udsyn og oplysning af vejen.
X-tremeVision er fuldt kompatibel med ECE til lovlig anvendelse på offentlig vej.
3.5
ud af 5
12
Anmeldelser
Michl2601
02/07/2013
Deutschland
Einfach nur Top
Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
joseramon67
17/12/2013
España
LA VISION ES MUY BUENA
LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
tuner
17/09/2011
Deutschland
neue scheinwerferbirne
ich bin mit der lampe sehr zu frieden bei fernlicht ist sie sogar sehr gut . beim ablendlicht müsste sie noch verbessert werden , den bei ablendlicht leuchtet sie die straße etwas fleckig aus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb