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  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
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  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look

WhiteVision ultraHvidt, stilfuldt look

12336WVUB1

3.8
| (257) Anmeldelser
Skarpt uimodståeligt look
Philips WhiteVision ultra med den nyeste belægningsformel, giver et imponerende hvidt lys. Det er de hvideste halogenlyskilder i vores portefølje til lovlig brug på vejene og det perfekte valg, hvis du ønsker et køligt og stilfuldt look.
Se alle fordele

De nyeste stilfulde, hvide lyskilder til din bil

Skarpt uimodståeligt look

  • Lyskildetype: H3

  • 12 V, 55 W

  • Op til 60% bedre udsyn

  • Skarpt hvidt look

  • Antal lyskilder: 1

Skarpt hvidt lys

Philips WhiteVision ultra-tågelyskilder revolutionerer udseendet på din bil med et skarpt, hvidt lys. Det rigtige valg for en lyskraftig og stilfuld køreoplevelse!

Opgraderede tågelyskilder, der giver et meget stilfuldt udseende

Philips WhiteVision ultra er designet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med den stil og det udseende, der minder om LED-belysning, men som har et køretøj med konventionel teknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-pærerne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk udseende i tågelyskildens reflektor, der matcher farven på opgraderede lyskilder til forlygter.

Fantastiske hvide tågelyskilder, der er godkendt til lovlig brug på vejene, giver et elegant udseende

De opgraderede WhiteVision ultra-tågeslyskilder er ECE-certificerede til klart hvidt lys på vejen. Bilisterne får et flot udseende og en pære, der er godkendt til brug på offentlig vej i overensstemmelse med relevante bestemmelser. Uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at blænde bilen foran giver den dig fremragende sigtbarhed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

257

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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