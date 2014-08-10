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Udgået
Lav om på stilen med lys
ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Lyskildetype: H4
Pakke med 2 stk.
12 V, 60/55 W
Ved hjælp af en særlig belægning på pærerne tilføjer Philips ColorVision et strejf af farve, som er i overensstemmelse med europæiske bestemmelser. Dermed kan du tilpasse din bil til dit behov og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive
Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp