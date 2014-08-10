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Udgået

ColorVisionGrøn auto-forlygtepære

12342CVPGS2

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Lav om på stilen med lys

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 60/55 W

En ny belægningsteknologi laver lys om til et strejf af farve

En ny belægningsteknologi laver lys om til et strejf af farve

Ved hjælp af en særlig belægning på pærerne tilføjer Philips ColorVision et strejf af farve, som er i overensstemmelse med europæiske bestemmelser. Dermed kan du tilpasse din bil til dit behov og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

10/08/2014

Nederland

Nederland

heel apart produkt voor optimale veiligheid

heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen

We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp

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