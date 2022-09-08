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Udgået

WhiteVisionlyskilde til forlygter

12362WHVB1

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.

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Intens, hvid xenon-effekt

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

  • Lyskildetype: H11

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 55 W

  • Styling

En førsteklasses køreoplevelse med intens hvid xenon-effekt

Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.

Skarp stråle med intenst hvidt lys

Skarp stråle med intenst hvidt lys

Med op til 3700 Kelvin og et intenst hvidt lys oplyser Philips WhiteVision-lyskilder vejen forude med en klar, hvid lyskegle, der straks fjerner mørket. En førsteklasses lyskegle for en førsteklasses køreoplevelse.

Hvid xenon-effekt for elegant look

WhiteVision giver dine forlygter det elegante look forbundet med dyre biler.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I forhold til almindelige halogenlyskilder

  2. Anvendes forskelligt alt efter lyskildetype