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12496SVB2
Kør med stil
SilverVision-signallyskilder er udviklet til førere, der ønsker at give deres køretøjer et personligt præg. Med SilverVision får førerne en komplet kromeffekt i de forreste og bageste blinklys.
Lyskildetype: PY21W
Pakke med 2 stk.
12 V, 21 W
Mere elegance
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Vi anbefaler kraftigt, at du skifter dine signallyskilder parvist af hensyn til symmetrieffekten.
Hvilken 12 V lyskilde til hvilket apparat? Philips Automotives tilbud omfatter følgende anvendelsesformål: Forreste og bageste blinklys
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