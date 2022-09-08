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SilverVisionTraditionel signallyskilde og interiørlyskilde

12496SVB2

Kør med stil

SilverVision-signallyskilder er udviklet til førere, der ønsker at give deres køretøjer et personligt præg. Med SilverVision får førerne en komplet kromeffekt i de forreste og bageste blinklys.

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Sølvbeklædte designblinklys

Kør med stil

  • Lyskildetype: PY21W

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 21 W

  • Mere elegance

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Skift begge signallyskilder på én gang for at opnå maksimal effekt

Vi anbefaler kraftigt, at du skifter dine signallyskilder parvist af hensyn til symmetrieffekten.

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle anvendelsesformål

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle anvendelsesformål

Hvilken 12 V lyskilde til hvilket apparat? Philips Automotives tilbud omfatter følgende anvendelsesformål: Forreste og bageste blinklys

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