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Udgået

ColorVisionGul forlygtepære til bilen

12972CVPYS2

2.5

| (4) Anmeldelser

Lav om på stilen med lys

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 55 W

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

4

Anmeldelser

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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