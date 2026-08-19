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12972RGTS2
Utrolig ydeevne fra en pære til lovlig brug på vejene
Hvis du er glad for at køre bil, så kan du give din køreoplevelse et løft med Philips RacingVision GT200-lyskilder. Med op til 200 % kraftigere lys, der lyser over 80 meter længere, får du større køreglæde med bedre udsyn og hurtigere reaktionstid.
Pæretype: H7
12 V, 55 W
Op til 200 % kraftigere lys
Længere lysstråle på vejen
Antal pærer: 2
Philips RacingVision GT200 er den bedst ydende i vores sortiment og leverer den samme superklare synlighed som en rallylyskilde i et format, du kan bruge på offentlig vej. Oplev den knivskarpe klarhed med op til 200 % kraftigere lys. Det optimerede pæredesign giver højere luminans, så du får et bedre overblik over vejen forude, hvilket giver dig en mere sikker og en mere spændende kørsel.
Med den højtydende stråle, der lyser hele 80 meter længere² end lovens mindstekrav, giver Philips RacingVision GT200 dig mulighed for at se mere af vejen forude. Opdag potentielle risici tidligere, reager hurtigere, og placer din bil mere præcist på vejen. Det giver en mere sikker og mere tilfredsstillende køreoplevelse.
Philips RacingVision GT200-lyskilder til forlygter er ECE-typegodkendte til brug på vejen. Bilister kan nyde godt af en klar, levende lyskilde, som er godkendt til brug på offentlig vej, og som overholder de relevante bestemmelser.
Priser
3.8
ud af 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
¹ Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.
² Den yderligere sikkerhedsafstand er en sammenligning mellem strålelængden og den afledte minimumsværdi i henhold til ECE-regulativet baseret på 1 lux. Længste afstand fra bilen.