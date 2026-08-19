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RacingVision GT200High performance

12972RGTS2

3.8

| (296) Anmeldelser

3 Priser

Utrolig ydeevne fra en pære til lovlig brug på vejene

Hvis du er glad for at køre bil, så kan du give din køreoplevelse et løft med Philips RacingVision GT200-lyskilder. Med op til 200 % kraftigere lys, der lyser over 80 meter længere, får du større køreglæde med bedre udsyn og hurtigere reaktionstid.

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Lad vores lys bringe din kørsel op på et nyt niveau

Utrolig ydeevne fra en pære til lovlig brug på vejene

  • Pæretype: H7

  • 12 V, 55 W

  • Op til 200 % kraftigere lys

  • Længere lysstråle på vejen

  • Antal pærer: 2

Oplev en markant forbedring i synlighed og køreglæde

Philips RacingVision GT200 er den bedst ydende i vores sortiment og leverer den samme superklare synlighed som en rallylyskilde i et format, du kan bruge på offentlig vej. Oplev den knivskarpe klarhed med op til 200 % kraftigere lys. Det optimerede pæredesign giver højere luminans, så du får et bedre overblik over vejen forude, hvilket giver dig en mere sikker og en mere spændende kørsel.

Imponerede stråle lyser op til 80 meter længere(2)

Med den højtydende stråle, der lyser hele 80 meter længere² end lovens mindstekrav, giver Philips RacingVision GT200 dig mulighed for at se mere af vejen forude. Opdag potentielle risici tidligere, reager hurtigere, og placer din bil mere præcist på vejen. Det giver en mere sikker og mere tilfredsstillende køreoplevelse.

Højtydende lyskilde, der er godkendt til brug på offentlig vej

Philips RacingVision GT200-lyskilder til forlygter er ECE-typegodkendte til brug på vejen. Bilister kan nyde godt af en klar, levende lyskilde, som er godkendt til brug på offentlig vej, og som overholder de relevante bestemmelser.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

296

Anmeldelser

19/08/2026

Danmark

Danmark

Helt igennem fantastisk

Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys

Fordele

Nem montage og godt lys

Ulemper

Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-08-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-08-19

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2025-03-26

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.

  2. ² Den yderligere sikkerhedsafstand er en sammenligning mellem strålelængden og den afledte minimumsværdi i henhold til ECE-regulativet baseret på 1 lux. Længste afstand fra bilen.