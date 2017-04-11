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Udgået
Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.
Lyskildetype: H7
Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W
Styling
WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.
Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.
Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)
4.1
ud af 5
11
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
GattoAffettuoso
11/04/2017
Italia
Ottima visibilità
Ho sostituito le vecchie lampadine della smart del 2005 con le h7 e le h1 che hanno il 180% di visibilità in più e sono rimasto soddisfatto. Consigliate Sinceramente sono indeciso se mettere le h7 con il 30 o 60% di visibilità in più
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVB1 Fari
MFermi
16/01/2016
Italia
Luce bianca e ottima qualità costruttiva
Non posso che essere stupito da questo prodotto. Fa una luce bianca, per nulla tendente al giallo e garantisce una buona visibilità. Come sempre Philips non delude! Unico appunto le T10 incluse nel kit H4, che fanno una luce che tende leggermente al giallo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Fabbry63
24/08/2015
Italia
Ottimo per chi ha anche i fari diurni a led
Ho una Citroen C4 Picasso con i fari diurni a led e le lampade degli anabbaglianti montati di serie (3000K) a dir la verità erano proprio brutte. alla prima occasione (si è fulminata una lampada) le ho sostituite con questa lampada Philips che mi ha soddisfatto pienamente sia per il colore bianco naturale che si sposa perfettamente con i fari diurni sia per la profondità di luce che emette sulla strada. sulla durata delle lampade non posso esprimermi ma spero che rispettino quanto specificato cioè circa 450h.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVB1 Fari
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVB1 Fari
I forhold til almindelige halogenlyskilder
Anvendes forskelligt alt efter lyskildetype