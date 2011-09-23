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Udgået

X-tremeVisionlyskilde til forlygter

12972XVB1

2.7

| (106) Anmeldelser

Føl dig sikker, kør sikkert

Philips X-tremeVision-halogenlyskilder giver op til 100 % bedre udsyn. X-tremeVision er fremstillet med den nyeste teknologi for at give det ultimative klare lys. Det er ECE-kompatibelt til lovlig brug på vejene.

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Øger din udsyn på vejen

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 55 W

Se længere, og reager hurtigere med op til 100 % bedre udsyn

Baseret på det unikke produktdesign giver X-tremeVision det ultimative klare lys på vejen

Større kørekomfort og sikkerhed

Med X-tremeVision kan du reagere hurtigere, fordi du tidligere kan se forhindringer og færdselstavler. Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er et vigtigt element ved forebyggelse af ulykker. Dette produkt forhindrer aktivt ulykker ved at øge det generelle udsyn og oplysning af vejen.

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-typegodkendelse

X-tremeVision er fuldt kompatibel med ECE til lovlig anvendelse på offentlig vej.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.7

ud af 5

106

Anmeldelser

23/09/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

12/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

dont need xenon anymore

this lamp is better than the x-treme power which outruns all rivals. the only thing is that maybe they fade after 2-3 years of use as the x-treme power, but who cares?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

07/11/2013

Deutschland

Deutschland

empfehlenswert

sehr gutes und helles licht genauso wie bei der vorgängerbirne Philips X-tremeVision +80%. hatte den vorgänger ca 4 jahre verbaut gehabt und durch diese nun neuerworbenen ausgetauscht. die alten waren immer noch nicht defekt aber nach den jahren mußten einfach mal ein paar neue her. wenn sie genauso halten ist alles top. die lichtausbeute ist nur minimalst besser wie bei den +80%. ergebnis für mich, sehr helles licht und der scheinwerfer, in dem sie verbaut, bringt dieses optimal auf die strasse. empfehlenswert

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

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