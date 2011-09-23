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Udgået
12972XVB1
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Philips X-tremeVision-halogenlyskilder giver op til 100 % bedre udsyn. X-tremeVision er fremstillet med den nyeste teknologi for at give det ultimative klare lys. Det er ECE-kompatibelt til lovlig brug på vejene.
Lyskildetype: H7
Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W
Baseret på det unikke produktdesign giver X-tremeVision det ultimative klare lys på vejen
Med X-tremeVision kan du reagere hurtigere, fordi du tidligere kan se forhindringer og færdselstavler. Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er et vigtigt element ved forebyggelse af ulykker. Dette produkt forhindrer aktivt ulykker ved at øge det generelle udsyn og oplysning af vejen.
X-tremeVision er fuldt kompatibel med ECE til lovlig anvendelse på offentlig vej.
2.7
ud af 5
106
Anmeldelser
LarOhl
23/09/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
dkaragiorgos
12/11/2011
United Kingdom
dont need xenon anymore
this lamp is better than the x-treme power which outruns all rivals. the only thing is that maybe they fade after 2-3 years of use as the x-treme power, but who cares?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
lenalaus
07/11/2013
Deutschland
empfehlenswert
sehr gutes und helles licht genauso wie bei der vorgängerbirne Philips X-tremeVision +80%. hatte den vorgänger ca 4 jahre verbaut gehabt und durch diese nun neuerworbenen ausgetauscht. die alten waren immer noch nicht defekt aber nach den jahren mußten einfach mal ein paar neue her. wenn sie genauso halten ist alles top. die lichtausbeute ist nur minimalst besser wie bei den +80%. ergebnis für mich, sehr helles licht und der scheinwerfer, in dem sie verbaut, bringt dieses optimal auf die strasse. empfehlenswert
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb