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18956C2
Perfekt elektrisk ydelse
Philips LED-CANbus HB3/HB4 er det ideelle supplement til LED HB3/HB4- og HIR2-baserede lyskilder. Den er nem at montere og sikrer perfekt elektrisk kompatibilitet med din bil, så du undgår eventuelle problemer med instrumentbrætadvarsler.
Til LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
Pakke med 2 stk.
Avanceret system til køretøjer
Nogle bilmodeller har specifikke udfordringer med LED-opgraderinger. Unikke Philips CANbus-adaptere sikrer gnidningsløs funktion uden elektriske problemer. De løser eventuelle problemer med fejlmeddelelser på dit instrumentbræt eller LED-flimmer.
Takket være det avancerede design er CANbus-adapteren nem at montere for at sikre god ydelse fra dag ét.
CANbus-adapteren er tilpasset til bilens indretning og de krævende forhold ved hverdagsbrug i motorrummet.
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Anmeldelser
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.