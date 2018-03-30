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Udgået
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttalere og SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!
V-line
18,5"/47 cm
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED