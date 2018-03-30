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Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjttalere og SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!

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med stereohøjttalere

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 18,5"/47 cm

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Miljøvenligt display uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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