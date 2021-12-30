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Udgået
226E9QHAB/00
Levende og skarpe detaljer, design der bryder grænser
Denne stilfulde Brilliance-skærm giver en fantastisk visning, der bryder grænserne. Skærm i bredformat giver dig mulighed for at nyde den samme skarpe og levende billedkvalitet fra enhver vinkel set forfra. Flimmerfri visning reducerer øjentræthed efter lang tids brug.
E Line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Med den nye Philips-skærm behøver det heller ikke at være sådan. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med AMD FreeSync™-teknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.
3.6
ud af 5
14
Anmeldelser
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QHAB LCD monitor
Dato for brug 2020-12-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QHAB LCD monitor
Dato for brug 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Fordele
Easy set up and clear flicker free image.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QHAB LCD monitor
Dato for brug 2019-06-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QHAB LCD monitor
Dato for brug 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QHAB LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QHAB LCD monitor
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.