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Udgået
Ultratyndt Full HD LED-TV
Tag underholdningen med dig. Det kompakte Philips 5400 er perfekt til campingvogne, lastbiler og både. Boksen har alt, hvad du behøver, og du skal blot slutte den direkte til et 12 V-stik, så du kan nyde hjemlig luksus, når du er på farten.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Tilslut nemt TV'et, når du er på farten, ved hjælp af et 12 volt kabel, der sluttes til bilen, lastbilen, campingvognen, båden eller en hvilken som helst 12 volt strømkilde.
Elegant, kompakt, let og bærbar. Den lille TV-skærm lader dig følge med i dine yndlingsprogrammer, uanset hvor du er, om det er i køkkenet, eller når du er på camping med din familie. Dette bærbare TV holder dig opdateret med nyhederne samt de seneste resultater fra din yndlingssportsgren. Det er designet til at være dér, hvor man har det sjovt!
Philips Pixel Plus HD-generatoren optimerer billedkvaliteten og leverer skarpe billeder med smuk kontrast. Så uanset om du ser kabel-tv eller ser fra en disk, vil du kunne nyde skarpere billeder med lysere hvide toner og dybere sorte toner.
4.1
ud af 5
14
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Allan56
05/01/2020
Sverige
Bekræftet køber
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Ulemper
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Dato for brug 2018-12-05
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Dato for brug 2018-12-05
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Bekræftet køber
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Fordele
Super Handling
Ulemper
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-02-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-02-19
HaFoe
20/12/2019
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr gut als Zweitgerät für´s Arbeitszimmer o. ä.
Erfüllt genau den ihm zugedachten Zweck bei mir als zusätzlicher TV
Fordele
Klein aber sehr gutes Bild; eingebauter Sat-Tuner, Anschlüsse für DVD-Spieler (HDMI), VCR (Scart)t
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-11-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-11-20
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.