ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede

BrillianceLCD-skærm med PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Klare visninger, effektiv ydeevne

PowerSensor-skærmen fra Philips med 85 % genbrugsplastik og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til at sikre miljøvenlig produktivitet

Se alle fordele

med PowerSensor

Klare visninger, effektiv ydeevne

  • B Line

  • 24 (24,1"/61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning og kabelhåndtering. Foden kan drejes, vippes og roteres til forskellige vinkler for at sikre maksimal komfort. Stativet kan justeres i højden og garanterer optimalt visningsniveau og reducerer de fysiske belastninger ved en lang arbejdsdag, mens kabelhåndtering reducerer kabelrod og holder arbejdspladsen pæn og professionel.

SmartConnect med DisplayPort, HDMI- og VGA-tilslutninger

Med en stor mængde tilslutningsmuligheder er disse Philips-skærme udstyret med flere tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort eller universelt HDMI-stik, der gør dig i stand til at nyde ukomprimeret video- og lydindhold i høj opløsning. USB-tilslutninger sikrer, at du kan nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, mens du har globale tilslutningsmuligheder. Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at din investering ikke bliver forældet i den nærmeste fremtid!

Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

8

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  2. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  3. Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard

  4. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse