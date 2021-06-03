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240B7QPJEB/01
Klare visninger, effektiv ydeevne
PowerSensor-skærmen fra Philips med 85 % genbrugsplastik og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til at sikre miljøvenlig produktivitet
B Line
24 (24,1"/61,1 cm diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning og kabelhåndtering. Foden kan drejes, vippes og roteres til forskellige vinkler for at sikre maksimal komfort. Stativet kan justeres i højden og garanterer optimalt visningsniveau og reducerer de fysiske belastninger ved en lang arbejdsdag, mens kabelhåndtering reducerer kabelrod og holder arbejdspladsen pæn og professionel.
Med en stor mængde tilslutningsmuligheder er disse Philips-skærme udstyret med flere tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort eller universelt HDMI-stik, der gør dig i stand til at nyde ukomprimeret video- og lydindhold i høj opløsning. USB-tilslutninger sikrer, at du kan nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, mens du har globale tilslutningsmuligheder. Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at din investering ikke bliver forældet i den nærmeste fremtid!
De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
4.3
ud af 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
otto52
20/03/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse