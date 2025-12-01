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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Simpelthen medrivende
Den 24" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Oplev knivskarp Full HD-grafik og actionbilleder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.
E Line
24 (23,6"/59,9 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
Den nye Philips-spilleskærm har hurtig OSD-adgang, der er finjusteret til spillere og giver dig flere muligheder. "FPS-tilstand" (førstepersonsskydespil) forbedrer de mørke temaer i spil, så du kan se skjulte genstande i mørke områder. "Løb-tilstand" tilpasser skærmen til den hurtigste reaktionstid og har høj farvegengivelse sammen med billedjusteringer. "RTS-tilstand" (Real time strategy) har en særlig SmartFrame-tilstand, som gør det muligt at fremhæve særlige områder og justere størrelse og billede. Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) gør det muligt at gemme brugerdefinerede indstillinger til forskellige spil, så du får den bedst mulige ydeevne.
4.1
ud af 5
22
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Bekræftet køber
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Django 001
08/05/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Super Produkt
Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Dodi III
07/05/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Das Produkt hat großartige Funktionen.
Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.
Fordele
Sparsam
Ulemper
Kenne ich nicht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-07
Radius for displaykrumningens bue i mm
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.