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LCD-skærm

242V8A/00

4.2

| (12) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Levende, skarpe billeder ud over grænserne

Philips V line-skærm med bred synsvinkel giver visning ud over grænserne, høj værdi med vigtige funktioner. Adaptive-Sync giver jævn videovisning. Funktioner som blændfri, LowBlue-tilstand og flimmerfri for at skåne øjnene.

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Levende, skarpe billeder ud over grænserne

  • V-line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir

Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.

HDMI sikrer universelle digitale tilslutningsmuligheder

HDMI sikrer universelle digitale tilslutningsmuligheder

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

12

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Fordele

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Ulemper

Not recognisable on system without drivers.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 272V8A LCD monitor

Dato for brug 2022-08-03

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 272V8A LCD monitor

Dato for brug 2022-08-03

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Fordele

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Ulemper

Build in speakers are not the best, but they do the job

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor

Dato for brug 2022-01-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor

Dato for brug 2022-01-01

14/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Lovely picture

The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor

Dato for brug 2021-08-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor

Dato for brug 2021-08-14

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  4. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.