Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Stor HDMI-skærm giver Full HD-underholdning
Oplev 16:9 Full HD 1080p-ydelse! Med kombinationen af HDMI- og DVI-indgange, usynlig stereolyd og et flot, blankt finish er 244E1 klar til at underholde dig
61 cm (24") W E-line
1920 x 1080 Full HD
Nyd skarp og krystalklar billedkvalitet, der giver dit publikum en ægte, mindeværdig visuel oplevelse. Dine seere forkæles med uovertruffen video med en fantastisk farveskala og markedets skarpeste billeder.
Billedformatet er et udtryk for et videobilledes bredde sammenlignet med dets højde. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og high definition TV og europæisk digital-TV. Et oprindeligt 16:9 betyder fremragende visning af spil og video uden bjælker i toppen og i bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
4.5
ud af 5
20
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Sarandraith
03/10/2011
United Kingdom
An elegant design and top-quality 24" HD Monitor
I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
AlexEcnom
31/03/2011
United Kingdom
Great monitor!
I recently purchased this monitor and used it quite a bit in this short time. Looks and feels very good quality make. Quality of image is brilliant (I have used VGA and DVI connections - only VGA cable included - have not used HDMI yet). Very good response rate. Sleek design (looks a lot more expensive). Smartouch buttons are cool. Speakers are very good for everyday PC use - I suggest you use an external system if you want to listen to music. The whole monitor including base is really light. What can I say, I'm really pleased with my purchase. I hope it continues like that.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
23/09/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch