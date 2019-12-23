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Udgået

4300 seriesLED-TV

24PHS4304/12

4.1

| (20) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

LED-TV

Lille er stadig ideelt med et LED TV, som yder sit bedste, hvor der er begrænset plads. Pixel Plus HD giver et skarpt billede og klar lyd. Uanset, om det drejer sig om "binge-watching" af et show, mens du laver mad, eller ser film mens du træner på løbebåndet.

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TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Pixel Plus HD

LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Klar lyd fra fuldspektrede højttalere.

Nem at flytte. Skjult bagstøtte med lille areal.

Skarp dialog. Levende effekter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

20

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

3
2

23/12/2019

Danmark

Danmark

Fint TV, kan alt hvad det skal

Meget flot billede, god pris. Kan alt hvad der skal til

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Dato for brug 2019-11-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Dato for brug 2019-11-23

01/01/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen

Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen

Fordele

einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden

Ulemper

kein Netzschalter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED TV

Dato for brug 2019-12-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED TV

Dato for brug 2019-12-01

31/07/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Product voldoet prima

TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.

Fordele

Zie omschrijving

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Dato for brug 2020-03-31

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Dato for brug 2020-03-31

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.