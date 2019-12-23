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Udgået
LED-TV
Lille er stadig ideelt med et LED TV, som yder sit bedste, hvor der er begrænset plads. Pixel Plus HD giver et skarpt billede og klar lyd. Uanset, om det drejer sig om "binge-watching" af et show, mens du laver mad, eller ser film mens du træner på løbebåndet.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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4.1
ud af 5
20
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Lars45j74
23/12/2019
Danmark
Fint TV, kan alt hvad det skal
Meget flot billede, god pris. Kan alt hvad der skal til
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Dato for brug 2019-11-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Dato for brug 2019-11-23
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Fordele
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Ulemper
kein Netzschalter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED TV
Dato for brug 2019-12-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED TV
Dato for brug 2019-12-01
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Bekræftet køber
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Fordele
Zie omschrijving
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Dato for brug 2020-03-31
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Dato for brug 2020-03-31
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.