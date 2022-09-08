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25M2N5200P/00
Din ultimative gamingoplevelse
En gamingskærm, der har det bedste fra begge verdener. Med SmartContrast, sammen med kombinationen af AMD FreeSync Premium-teknologi og en opdateringshastighed på 280 Hz, giver dette produkt flydende gaming uden forsinkelse og uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.
Evnia 5000
25 (24,5"/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spil bør ikke være et valg mellem en hakkende oplevelse eller ødelagte billeder. AMD FreeSync™ Premium giver seriøse gamere en flydende, problemfri spiloplevelse med maksimal ydeevne. Der er ingen kompromiser, spil sikkert med en høj opdateringshastighed, kompensation for lav billedhastighed og lav ventetid.
Philips Evnia-skærmen med 280 Hz løfter din gamingoplevelse til nye dimensioner. Den lave inputforsinkelse kombineret med teknologi til variabel opdateringshastighed giver dig en medrivende fordel i spillet. Derudover giver vores højopløselige panel med bred betragtningsvinkel en realistisk gamingoplevelse med uovertruffen farvenøjagtighed. Fokusér på det, der betyder noget: Den justerbare stander giver dig den komfort, du fortjener, og den flimmerfri teknologi gør skærmen behagelig at se på, så du kan fortsætte med at spille uden bekymringer for dit helbred.
Inputforsinkelse er den tid, der går, fra du udfører en handling med tilsluttede enheder, til du ser resultatet på skærmen. Lav inputforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen, fra du indtaster en kommando på dine enheder, til den vises på skærmen, og forbedrer oplevelsen markant i videospil, der kræver hurtige reaktioner. Dette er særligt vigtigt for dem, der spiller tempofyldte konkurrencespil.
Anmeldelser
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til DP-input.
For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Svartidsværdi svarende til SmartResponse
Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er aktiveret. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken
Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Hvis Smart MBR aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger gamingfunktionen.
Adobe RGB og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort
Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/
Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.