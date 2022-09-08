Banebrydende opdateringshastighed på 280Hz giver det mest jævne gameplay

Philips Evnia-skærmen med 280 Hz løfter din gamingoplevelse til nye dimensioner. Den lave inputforsinkelse kombineret med teknologi til variabel opdateringshastighed giver dig en medrivende fordel i spillet. Derudover giver vores højopløselige panel med bred betragtningsvinkel en realistisk gamingoplevelse med uovertruffen farvenøjagtighed. Fokusér på det, der betyder noget: Den justerbare stander giver dig den komfort, du fortjener, og den flimmerfri teknologi gør skærmen behagelig at se på, så du kan fortsætte med at spille uden bekymringer for dit helbred.