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Buet LCD-skærm i Full HD

271E1CA/00

4.3

| (3) Anmeldelser

Simpelthen medrivende

Den 27" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Oplev knivskarp Full HD-grafik og actionbilleder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.

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Simpelthen medrivende

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse

Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse

Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.

En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Fordele

+++

Ulemper

---

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Dato for brug 2020-10-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Dato for brug 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Ulemper

Lautsprecher defekt???

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Dato for brug 2022-05-25

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Dato for brug 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Bekræftet køber

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Fordele

Qualité d'image et prix

Ulemper

Pied trop court et une seule prise HDMI

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Dato for brug 2020-12-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Dato for brug 2020-12-06

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.