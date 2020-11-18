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271E1CA/00
Simpelthen medrivende
Den 27" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Oplev knivskarp Full HD-grafik og actionbilleder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.
Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Fordele
+++
Ulemper
---
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Dato for brug 2020-10-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Dato for brug 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Bekræftet køber
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Ulemper
Lautsprecher defekt???
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Dato for brug 2022-05-25
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Dato for brug 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Bekræftet køber
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Fordele
Qualité d'image et prix
Ulemper
Pied trop court et une seule prise HDMI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Dato for brug 2020-12-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Dato for brug 2020-12-06
Radius of the arc of the display curvature in mm
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.