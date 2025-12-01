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  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende

Buet LCD-skærm i Full HD

271E1SCA/00

4.1

| (22) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Simpelthen medrivende

Den 27" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Oplev knivskarp Full HD-grafik og actionbilleder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.

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Simpelthen medrivende

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

22

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

08/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super Produkt

Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-08

07/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Produkt hat großartige Funktionen.

Es war einer gute wahl, bin froh so einer Monitor gewählt habe.

Fordele

Sparsam

Ulemper

Kenne ich nicht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-07

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius for displaykrumningens bue i mm

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.