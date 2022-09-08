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271E1SD/00
Intet mindre end fantastisk
Den 27" E Line-skærm har fantastisk grafik, et elegant design og er et stilfuldt element på dit arbejdsbord. Oplev krystalklar Quad HD-grafik og actionmættede billeder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
Anmeldelser
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.