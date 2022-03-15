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  • Simpelthen medrivende
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  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende

Buet LCD-skærm i Full HD

272E1CA/00

4.5

| (61) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Simpelthen medrivende

Den 27" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Oplev knivskarp Full HD-grafik og actionbilleder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.

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Simpelthen medrivende

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi

På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.

En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

61

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Fordele

Great price

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius for displaykrumningens bue i mm

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.