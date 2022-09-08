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LCD-skærm

272E1SA/00

Intet mindre end fantastisk

Den 27" E Line-skærm har fantastisk grafik, et elegant design og er et stilfuldt element på dit arbejdsbord. Oplev krystalklar Quad HD-grafik og actionmættede billeder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.

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Intet mindre end fantastisk

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

1 ms (MPRT) hurtig svartid for et skarpt billede og uafbrudt gameplay

1 ms (MPRT) hurtig svartid for et skarpt billede og uafbrudt gameplay

MPRT (Motion Picture Response Time) er en mere intuitiv måde til at beskrive svartiden, som direkte refererer varigheden fra registreringen af sløret støj til rene og klare billeder. Gamingskærmen fra Philips med 1 ms MPRT eliminerer effektivt udtværing og slørede bevægelser og leverer skarp og præcis grafik for at forbedre spilleoplevelsen. Bedste valg til afspilning af spændende og rykfølsomme spil.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. NTSC-område baseret på CIE1976

  4. sRGB-område baseret på CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  6. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.