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Levende, skarpe billeder ud over grænserne
Philips V line-skærm med bred synsvinkel giver visning ud over grænserne, høj værdi med vigtige funktioner. Adaptive-Sync giver jævn videovisning. Funktioner som blændfri, LowBlue-tilstand og flimmerfri for at skåne øjnene.
V-line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.
På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
4.2
ud af 5
12
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Fordele
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Ulemper
Not recognisable on system without drivers.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 272V8A LCD monitor
Dato for brug 2022-08-03
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 272V8A LCD monitor
Dato for brug 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Fordele
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Ulemper
Build in speakers are not the best, but they do the job
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor
Dato for brug 2022-01-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor
Dato for brug 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor
Dato for brug 2021-08-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 242V8A LCD monitor
Dato for brug 2021-08-14
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.