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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.
V-line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.
4.0
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Fordele
Very good price
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2018-12-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2018-12-16
Legolas_006
19/10/2021
España
Bekræftet køber
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Fordele
Buena resolución por buen precio
Ulemper
Una sola entrada HDMI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Dato for brug 2021-04-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Dato for brug 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Monitor LCD Full HD
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Svartidsværdi svarende til SmartResponse