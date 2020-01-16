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Full HD LCD-skærm

273V7QSB/01

4

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.

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Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Kompakt design sparer plads

EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir

Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

2

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Fordele

Very good price

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2018-12-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2018-12-16

19/10/2021

España

España

Bekræftet køber

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Fordele

Buena resolución por buen precio

Ulemper

Una sola entrada HDMI

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Dato for brug 2021-04-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Dato for brug 2021-04-19

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Svartidsværdi svarende til SmartResponse