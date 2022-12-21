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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Intet mindre end fantastisk
27” E-Line-skærmen har fantastisk grafik og et elegant design og er et stilfuldt element på dit arbejdsbord. Oplev krystalklar Quad HD-grafik og actionbilleder med jævne bevægelser med AMD FreeSync-teknologi.
E Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
4.1
ud af 5
28
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
mugman
21/12/2022
United Kingdom
Excellent Monitor!
Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming
Fordele
sharp, non exhausting, vivid colors
Ulemper
fixed stand with no height adjustment
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 275E1S LCD monitor
Dato for brug 2022-11-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 275E1S LCD monitor
Dato for brug 2022-11-21
Jolaes76
02/05/2020
United Kingdom
A very impressive, cheap 1440p monitor
Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).
Fordele
Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility
Ulemper
Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD monitor
Dato for brug 2019-04-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD monitor
Dato for brug 2019-04-02
karlgeht
16/01/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.
Fordele
Preis,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD-Monitor
Dato for brug 2022-12-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 245E1S LCD-Monitor
Dato for brug 2022-12-16
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.